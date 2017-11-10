亞冠熱身賽》陳冠宇表現不穩 洪總：不認為他投不好

台灣隊陳冠宇（右二）陷入亂流。（記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕亞冠熱身賽首戰，台灣隊最後以1：6不敵羅德。賽後總教練洪一中表示，球隊打擊連貫性有問題。

台灣隊全場敲出10安打，但只得到1分。洪一中說，球隊打擊連貫性有問題，會找出問題，可能做棒次安排調整，還要再討論。他表示，下場打線可能會換，主要是測試選手，這是打熱身賽的目的之一，要了解每個打者和投手的狀況。

台灣隊先發投手陳冠宇4.1局失6分，狀況不佳，洪一中對此表示，陳冠宇的球路，羅德隊友比較清楚，像後四任的投手表現不錯，整體上來說還是打線不連貫、把握性不好。洪一中說，不認為陳冠宇的球這麼好打。

羅德新任總教練井口資仁則表示，球隊打線非常好，也稱讚台灣隊球員有好表現，他認為如果沒有風勢的影響，球隊投手可能會被敲全壘打。這場也是井口資仁執教後的首場比賽，他說，包含像是羅德隊球員的狀況、陳冠宇的投球等等，球隊許多方面都要關注，讓他「非常忙碌」。

而羅德井上晴哉敲出三分砲在內有3安4打點，獲選單場最有價值球員，他表示，這發全壘打是球訓努力出來的，對於自己的表現很滿意，也認為台灣投手的直球尾勁很厲害。

台灣隊總教練洪一中。（記者陳志曲攝）

羅德隊監督井口資仁。（記者陳志曲攝）

台灣隊陳冠宇被隊友敲出全壘打。（記者陳志曲攝）

羅德隊井上晴哉敲出三分全壘打。（記者陳志曲攝）