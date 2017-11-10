MLB》體大30週年校慶 陳偉殷返校致贈球衣

陳偉殷致贈簽名球衣與手套，表達對母校的感恩與祝福。（陳偉殷經紀團隊提供）

〔體育中心／綜合報導〕馬林魚台灣投手陳偉殷今日回到母校國立體育運動大學，參加校慶30年慶活動，並致贈簽名球衣與手套，表達對母校的感恩與祝福。

談到過去大學的回憶，陳偉殷認為在學校學習到許多知識與生活，對於自己職場或生活方面都有很大的幫助，也感謝大學生涯許多貴人幫忙。

另外明天即將在清華大學進行的國泰真殷雄棒球訓練營，陳偉殷也誠摯歡迎民眾一起到現場同樂體驗或觀摩，現場還有互動攤位闖關遊戲，有機會獲得「國泰真殷雄」限量束口袋。

相關活動資訊：

11/11（六） 13:30-14:20 教練團到周邊攤位和粉絲們互動

11/11（六）下午17:00-17:30 陳偉殷的專屬球迷簽名會，只要穿戴偉殷相關商品 （歷屆球衣、T-shirt、球帽）就可以獲得偉殷親筆簽名。

11/11（六） 18:30-20:00 陳偉殷座談會 （開放大學生入場，可憑學生證於現場大會服務區兌換入場卷）

11/12（日） 16:00-17:30 陳偉殷球迷會 （採網路報名，於現場大會服務區領取入場卷，主辦單位將視入場狀況開放現場候位）

陳偉殷致贈簽名球衣與手套，表達對母校的感恩與祝福。（陳偉殷經紀團隊提供）

陳偉殷致贈簽名球衣與手套，表達對母校的感恩與祝福。（陳偉殷經紀團隊提供）