NBA》風城星光再現！ 芝加哥將主辦2020年明星賽

芝加哥獲得2020年明星賽主辦權。（取自公牛官方推特）

〔體育中心／綜合報導〕「風城」芝加哥星光再現！NBA總裁席爾瓦（Adam Silver）今宣布芝加哥獲選為2020年明星賽主辦城市，這將是芝加哥史上第三次舉辦明星賽，也是近30年來首次承接年度盛事。

NBA總裁席爾瓦今與芝加哥市長及公牛隊高層出席記者會，盛讚芝加哥是個擁有豐富籃球歷史、極具代表性的都市，能脫穎而出再度獲選承辦明星賽令人激動不已，公牛總經理萊因斯多夫（Michael Reinsdorf）則說，很榮幸NBA選擇芝加哥主辦2020年明星賽，芝加哥是個擁有雄厚籃球歷史根基的城市，全城將傾力舉辦這項盛會。

NBA官方表示，2020年全明星賽及未來之星挑戰賽將在公牛主場聯合中心球場舉行，包括三分球大賽及灌籃大賽，場館新建1萬個座位設施並進行翻新整修，而官方練習及名人賽則選在WNBA芝加哥天空隊主場館進行。

這將是芝加哥第3次主辦明星賽，最近一次是1988年，該年鎮隊之星「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）克盡東道主之責，先在灌籃大賽霸氣奪冠，隔天的全明星賽加碼狂轟40分，率東部明星隊以138：133擊敗西部明星隊，喬丹風光獲選明星賽MVP。