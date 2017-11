MLB》五星級守備連發！ 雙城巴克斯頓獲選年度最佳防守球員

雙城巴克斯頓獲選年度最佳防守球員。(取自雙城官方推特)

〔體育中心/綜合報導〕雙城23歲外野手巴克斯頓(Byron Buxton)本週雙喜臨門,甫獲生涯首座金手套獎殊榮,今再獲選年度最佳防守球員陣容,並一舉奪下年度最佳防守球員獎,年度最佳防守球隊則由今年勇闖世界大賽的道奇獲得。

巴克斯頓今年迎接大聯盟生涯第3個球季,出賽140場累積117安、16轟外帶29次盜壘成功皆為生涯最佳,多次完成官方認證五星級美技守備,下半季更跑出本季聯盟最快場內全壘打紀錄(13.85秒)。

2017年度最佳防守球員:

捕手: Martin Maldonado(天使)

一壘手: Carlos Santana(印地安人)

二壘手: DJ LeMahieu(洛磯)

三壘手: Nolan Arenado(洛磯)

游擊手: Andrelton Simmons(天使)

左外野手: Alex Gordon(皇家)

中外野手: Byron Buxton(雙城)

右外野手: Yasiel Puig (道奇)

投手: Tyler Chatwood(洛磯)

總體最佳防守球員:Byron Buxton(雙城)

年度最佳防守球隊:道奇

. @OfficialBuck103 had a historic season in center field. He’s @wilsonballglove 's Defensive Player of the Year. https://t.co/u9Rm3B6oMw pic.twitter.com/JCPsrbA78X

104 regular season wins with lots of leather flashed.



The Dodgers are the @wilsonballglove Defensive Team of Year. https://t.co/u9Rm3B6oMw pic.twitter.com/TzvH8uRyiF