MLB》為追逐世界第一 大谷和火腿付出這些代價

〔體育中心/綜合報導〕在不確定入札金可獲多少的情況下,火腿球團昨天就宣布放行大谷翔平挑戰大聯盟,兌現5年前當初爭取他入團的承諾,並提供一切資源相助,希望這位日本國寶能成為世界第一的選手。

2012年選秀會,大谷表達希望能直接挑戰大聯盟,日本火腿仍冒險指名,並為他分析從日職起步的優點,承諾讓他投打二刀流,未來也會尊重赴美的意願,順利簽下大谷。

當時飽受批評的大谷也相當爭氣,一路上不斷進步成為超級球星。監督栗山英樹表示,「最辛苦的還是他本人,當時說二刀流是為了球隊的優勝,去年他就以這種形式貢獻球隊,很了不起。」

今年球季結束後,大谷跟火腿球團表示希望能挑戰大聯盟。對於要在短短5年放走日本最好球員,社長竹田坦言可能有點太早,但為了讓他成為世界第一的選手,他向大谷表示,「希望你在大聯盟也能繼續二刀流活躍下去!」總管吉村也說,這對球隊戰力很傷,但現在確實是讓大谷看看世界的適當時機。

One caveat to news that Nippon Ham Fighters will post Ohtani: A new posting agreement still is not in place. @Joelsherman1 reported “tentative understanding” between MLB and NPB, but players’ union must sign off. If Fighters want $20M fee grandfathered and union balks…problem.