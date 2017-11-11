MLB》為追逐世界第一 大谷和火腿付出這些代價

〔體育中心／綜合報導〕在不確定入札金可獲多少的情況下，火腿球團昨天就宣布放行大谷翔平挑戰大聯盟，兌現5年前當初爭取他入團的承諾，並提供一切資源相助，希望這位日本國寶能成為世界第一的選手。

2012年選秀會，大谷表達希望能直接挑戰大聯盟，日本火腿仍冒險指名，並為他分析從日職起步的優點，承諾讓他投打二刀流，未來也會尊重赴美的意願，順利簽下大谷。

當時飽受批評的大谷也相當爭氣，一路上不斷進步成為超級球星。監督栗山英樹表示，「最辛苦的還是他本人，當時說二刀流是為了球隊的優勝，去年他就以這種形式貢獻球隊，很了不起。」

今年球季結束後，大谷跟火腿球團表示希望能挑戰大聯盟。對於要在短短5年放走日本最好球員，社長竹田坦言可能有點太早，但為了讓他成為世界第一的選手，他向大谷表示，「希望你在大聯盟也能繼續二刀流活躍下去！」總管吉村也說，這對球隊戰力很傷，但現在確實是讓大谷看看世界的適當時機。

One caveat to news that Nippon Ham Fighters will post Ohtani: A new posting agreement still is not in place. @Joelsherman1 reported “tentative understanding” between MLB and NPB, but players’ union must sign off. If Fighters want $20M fee grandfathered and union balks…problem. — Ken Rosenthal （@Ken_Rosenthal） 2017年11月10日

火腿不僅是戰力折損，舊版入札制度已過期，美日仍在討論新版中。美國知名記者Ken Rosenthal‏今提醒，火腿球團能否拿到舊版入札金2000萬美元，仍得看大聯盟球員工會臉色，一旦工會不同意舊版延用一年，火腿入札金最多可能只能拿到45萬美元，相差甚遠。

社長竹田表示今後也會持續支援大谷，除了提供火腿翻譯水原隨行，若大谷有需要，也能提供球團防護員，幫助他持續復健上月手術的右腳踝，位在千葉的二軍設施也能繼續使用。

栗山也對大谷說，他會持續嘮叨下去，「如果以為離開我就不會念你是大錯特錯！」未來，火腿球團也會提供關於二刀流特有的獨自練習法、還有回復術的相關數據給大聯盟球團參考。

對大谷來說，現階段赴美簽的也不是會公平的合約，因為受限於新版勞資協議規範，25歲以下球員必須簽小聯盟合約，簽約金也受限，最多可能只有遊騎兵的353萬5000美元（約台幣1億），火腿和大谷皆做出犧牲，協力追逐世界第一的目標。



大谷翔平將透過入札制度挑戰大聯盟，預定今天召開記者會說明。（資料照，美聯社）