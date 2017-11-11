MLB》面試洋基新教頭 前水手總欸祭出「談心野球」

韋奇今和洋基面談。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕結束季後賽，洋基確定不和執教10年的「吉總」吉拉迪（Joe Girardi）續約，今天面談第2位新任總教練人選，是曾經接掌印地安人、水手的韋奇（Eric Wedge），韋奇也向媒體談論他的執教觀點：用鼓勵取代謾罵。

吉拉迪在去年8月曾因捕手桑契斯（Gary Sanchez）遲到，對外批評子弟兵並把他「冰」在板凳一場比賽，當時曾引起討論，韋奇表示，若類似的事情再發生，在社交媒體和其他層面將掀起更大反彈，「要讓球員為你工作，有些問題你得真正消化、從中解決，才能讓雙方得到最大利益。桑契斯還年輕，他還在學習，需要經歷一些事情變得更成熟，這都是他這類型的年輕球員必須走的過程。」

韋奇解釋，他相信總教練和球員之間建立在職業之上，也能有私人交情，而這需要時間和努力，「但我認為這有必要，也是我一直持續在做的事。要讓球員明白你的關心出於正當理由，對他們和他們的家人坦誠以待，那麼在回到場上，或許一些刺耳的談話也能讓他們比較能接受。」

韋奇今年49歲，自1998年從印地安人農場體系執教，2003年升上大聯盟總教練，2007年帶領印地安人贏得美中冠軍並擊敗洋基打進美聯冠軍賽，被評為美聯年度最佳教練，2011年改掌水手兵符，但因中風曾缺席28場比賽。繼板凳教練湯姆森（Rob Thomson）後，韋奇是洋基面談的第二位總教練人選。