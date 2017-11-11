MLB》花56年才拿到隊史首冠 太空人慶功糗摔獎盃被吐槽

太空人勇奪隊史首冠。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕太空人今年升空喜獲隊史首冠，慶功行程歡樂一檔接一檔，不料得來不易的冠軍獎盃卻在昨晚意外被摔到地上，造成微小損傷嚇傻眾人，儘管隨後已迅速恢復原狀並無大礙，但這個意外插曲仍成為美媒揶揄吐槽對象。

休士頓當地媒體報導，太空人老闆柯瑞恩（Jim Crane）昨帶著世界大賽的冠軍獎盃前往休士頓美術館，參加一場男性限定的募款活動，他把冠軍獎盃放在桌上展示，邀請與會人士上台拍照留念，不料冠軍獎盃卻意外滑落，摔在地上嚇翻眾人，所幸獎盃隨後已被迅速修復並無大礙。

休士頓美術館隨後發佈聲明，表示獎盃滑落後被迅速撿起，有幾根旗竿被撞彎，由美術館的裝置藝術專家帶回研究室，將獎盃的旗竿扳直回復原狀後，歸還給太空人老闆。這個意外插曲隨後成為美媒調侃話題，有美媒吐槽太空人花了56年贏得一座世界大賽冠軍，然後只用1週就把獎盃弄壞了，也有媒體報導，意外發生當下，有個身穿燕尾服的賓客笑說：「我們得再贏另一座冠軍了！」

美媒指出，其實這已經不是第一次獎盃上的旗竿裝飾被撞歪了，去年冠軍隊小熊在慶功活動中也曾意外摔到獎盃，當時獎盃在人群中被四處傳遞，在「獎盃衝浪」中不慎被摔落在地。