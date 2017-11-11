NBA》湯瑪斯像厄文？詹皇下聖旨「不准給他壓力」

湯瑪斯（左）因傷開季缺席。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕儘管有超豪華陣容，騎士開季至今打得掙扎，5勝7敗排在東部第11名，因臀傷開季缺陣的湯瑪斯（Isaiah Thomas）被看好能補上目前陣容的缺口，對此「大帝」詹姆斯（LeBron James）警告，要外界不要給湯瑪斯太大壓力，不過他也點出湯瑪斯和厄文（Kyrie Irving）相似之處，期待湯瑪斯歸隊帶來新氣象。

休賽期騎士和塞爾提克達成重磅交易，送走少主厄文，換來湯瑪斯、克勞德（Jae Crowder）、中鋒Ante Zizic和第一輪選秀權。詹姆斯表示，他熱愛湯瑪斯帶來的東西，也直指湯瑪斯和厄文2名後衛之間有許多相像的地方，「我非常確定的是，我認識Isaiah和Kyrie的第一件事就是他們打球都很激烈，他們熱愛打球，在場上也都很驃悍，而且都是健身房的狂熱份子，這感覺很棒。」

湯瑪斯上季場均28.9分，優於厄文的25.2分，有球評看好湯瑪斯在適應騎士後將頂上厄文的缺，詹皇則再三叮囑，盼外界少給湯瑪斯壓力，「騎士不能指望Isaiah回來就能解決所有問題。我們不能太依賴IT歸隊，我們是需要他，當他覺得他準備好了，他會適應的。」