NBA》卓蒙德16分20籃板平愛神紀錄 活塞主場捕鷹寫四連勝（影音）

We got the job done.#Pistons Playback crafted by @flagstar has your highlights from the win over the Hawks. #DetroitBasketball pic.twitter.com/efkaDBJelS — Detroit Pistons （@DetroitPistons） 2017年11月11日

〔體育中心／綜合報導〕暫居東部第二的活塞今在主場迎戰老鷹，當家中鋒卓蒙德（Andre Drummond）獨拿16分20籃板，開季連12戰單場超過12籃板追平聯盟紀錄，並傳出生涯新高7助攻，搭配R.傑克森（Reggie Jackson）末節連兩顆關鍵三分彈，助活塞以111：104擊敗老鷹收下四連勝，開季9勝3敗為近十年最佳。

三連勝的活塞今在主場乘勝追擊，卓蒙德上半場就拿10分10籃板完成雙十日常，更傳出6次助攻刷新個人單場紀錄，半場打完活塞以57：43取得16分領先。易籃後老鷹起飛追分，三節打完將落後縮小至個位數，第4節剩3分多鐘時用空中接力灌籃霸氣追平，比賽剩最後1分鐘時雙方戰成100：100平手。

比賽倒數52秒，R.傑克森弧頂出手砍進關鍵超前三分彈，活塞隨後靠罰球再添1分取得4分領先，R.傑克森隨後在倒數22秒時再度嘗試外線得手，助活塞將領先擴大到7分，連兩顆三分球破網得到全場最高22分，老鷹雖回敬一顆外線但已無力回天。

老鷹此役輸球苦吞本季第10敗，開季2勝10敗暫居東部爐主，近8戰豪奪7勝、開季9勝3敗寫近12年最佳的活塞，則笑納4連勝續當東部老二。卓蒙德開季至今12戰單場至少抓下12籃板，追平「愛神」洛夫（Kevin Love）於2011年球季寫下的紀錄，目前開季籃板紀錄保持人為傳奇中鋒馬龍（Moses Malone）於1978年球季締造的16場紀錄。

卓蒙德與R.傑克森攜手助活塞衝出四連勝。（USA TODAY Sports）