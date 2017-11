NBA》回想恐怖膝傷 林書豪：在飛機上就開始哭了（影音）

林書豪。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕籃網台裔後衛林書豪開季第一場比賽就因膝傷報銷,近期已開始重訓,日前他受訪談到受傷當下,仍心有餘悸,還自爆回布魯克林時,「在飛機上就開始哭了」。

林書豪10月19日對溜馬一戰,第4節重摔退場,右膝髕腱斷裂,球季提前結束,所幸手術成功,他也在近期重訓。日前林書豪接受媒體《騰訊》訪問,回想當時受傷情景,林書豪說,「到布魯克林時膝蓋很腫,在飛機上就開始哭了,一方面也很怕,不知道(受傷)會不會影響我以後的打法,最難的是看別人打球,看籃網或別的NBA比賽,我就會非常難過,因為我想打。」

林書豪說,平常是自己影響粉絲,「但這次是我的粉絲影響我,我覺得我回來會更強。」復健期間,林書豪也不忘利用社群網站和球迷分享近況,今天他貼出哈佛大學的舊照,為哈佛的教練和學弟加油打氣。

Thx for inviting us into your beautiful house, @JLin7! From injury to recovery, what has Jeremy Lin been through? Exclusive heart-warming interview of @YumyumHsu from @tencentnba with Jeremy, we are always here for you, and waiting for your come back! pic.twitter.com/ZTQUt3gKYs