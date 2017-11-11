NBA》回想恐怖膝傷 林書豪：在飛機上就開始哭了（影音）

林書豪。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕籃網台裔後衛林書豪開季第一場比賽就因膝傷報銷，近期已開始重訓，日前他受訪談到受傷當下，仍心有餘悸，還自爆回布魯克林時，「在飛機上就開始哭了」。

林書豪10月19日對溜馬一戰，第4節重摔退場，右膝髕腱斷裂，球季提前結束，所幸手術成功，他也在近期重訓。日前林書豪接受媒體《騰訊》訪問，回想當時受傷情景，林書豪說，「到布魯克林時膝蓋很腫，在飛機上就開始哭了，一方面也很怕，不知道（受傷）會不會影響我以後的打法，最難的是看別人打球，看籃網或別的NBA比賽，我就會非常難過，因為我想打。」

林書豪說，平常是自己影響粉絲，「但這次是我的粉絲影響我，我覺得我回來會更強。」復健期間，林書豪也不忘利用社群網站和球迷分享近況，今天他貼出哈佛大學的舊照，為哈佛的教練和學弟加油打氣。