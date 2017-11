NBA》落後18分驚天逆轉 海沃德盛讚綠衫軍超狂11連勝

塞爾提克逆轉贏球衝出11連勝。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕塞爾提克今在主場搶下非凡一勝,當家球星厄文(Kyrie Irving)開賽2分鐘因傷意外退場,但全隊將士用命克服18分落後絕境,在末節成功逆轉超前,最終以90:87擊敗黃蜂衝出11連勝,踝傷復健中的海沃德(Gordon Hayward)也在推特上為隊友的好表現喝采。

近況火燙的綠衫軍今在主場迎客,不料厄文卻在比賽開打才2分鐘,不慎遭隊友的手肘直擊臉部,血濺球場被迫退場休息,綠衫軍隨後慘遭對方狂轟取分,三節打完一路落後,最多曾落後多達18分,但塞爾提克並未放棄一路苦追,第四節黃蜂自亂陣腳單節20投僅4中,被綠衫軍急起直追完成驚天逆轉勝。

ESPN指出,塞爾提克此役克服18分落後擊敗黃蜂,成為繼勇士上月氣走鵜鶘後、本季第二支連追18分逆轉贏球的隊伍。綠衫軍此役贏球後衝出11連勝高潮,為開季2連敗後、聯盟第二長的連勝紀錄,僅差1勝就能追平小牛在2006年開季的12連勝聯盟最佳紀錄。

因嚴重踝傷本季報銷的海沃德,隨後在推特上發文盛讚隊友們的奮鬥精神:「今晚拚來的成果令人難以置信,來自隊上每一個人的努力,落後追分、在逆境中找到方式贏球,哇!11連勝啦!」

Incredible effort tonight from everyone on the squad! To come back and find a way to win with all the adversity...wow 11 in a row!! #OnToTheNextOne