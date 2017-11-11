NBA》落後18分驚天逆轉 海沃德盛讚綠衫軍超狂11連勝

塞爾提克逆轉贏球衝出11連勝。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕塞爾提克今在主場搶下非凡一勝，當家球星厄文（Kyrie Irving）開賽2分鐘因傷意外退場，但全隊將士用命克服18分落後絕境，在末節成功逆轉超前，最終以90：87擊敗黃蜂衝出11連勝，踝傷復健中的海沃德（Gordon Hayward）也在推特上為隊友的好表現喝采。

近況火燙的綠衫軍今在主場迎客，不料厄文卻在比賽開打才2分鐘，不慎遭隊友的手肘直擊臉部，血濺球場被迫退場休息，綠衫軍隨後慘遭對方狂轟取分，三節打完一路落後，最多曾落後多達18分，但塞爾提克並未放棄一路苦追，第四節黃蜂自亂陣腳單節20投僅4中，被綠衫軍急起直追完成驚天逆轉勝。

ESPN指出，塞爾提克此役克服18分落後擊敗黃蜂，成為繼勇士上月氣走鵜鶘後、本季第二支連追18分逆轉贏球的隊伍。綠衫軍此役贏球後衝出11連勝高潮，為開季2連敗後、聯盟第二長的連勝紀錄，僅差1勝就能追平小牛在2006年開季的12連勝聯盟最佳紀錄。

因嚴重踝傷本季報銷的海沃德，隨後在推特上發文盛讚隊友們的奮鬥精神：「今晚拚來的成果令人難以置信，來自隊上每一個人的努力，落後追分、在逆境中找到方式贏球，哇！11連勝啦！」