2017 台北世大運

NBA》希臘怪物美技！ 字母哥大秀360度飛身爆扣（影音）

2017/11/11 13:29

字母哥主場上演灌籃秀。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕公鹿今在主場迎戰馬刺，暫居聯盟得分王的「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）在比賽中展現勁爆體能，屢屢上演超狂爆扣擦亮「希臘怪物」霸氣招牌，全場斬獲28分12籃板5助攻，率公鹿以94：87擊敗馬刺。

亞德托昆波今在開賽不到2分鐘，就用雙手補灌霸氣迎客，第二節尾聲接獲隊友高拋妙傳，單手接球完成空中接力灌籃。易籃後不到2分鐘，亞德托昆波抄截得手後運球推進，在馬刺完全來不及回防的大空檔下，寫意完成360度轉身灌籃。

NBA隨即將亞德托昆波這個灌籃美技影片放上推特，詢問球迷如何稱呼這個灌籃，有網友發揮創意把亞德托昆波的名字做變化，取名天行者（Giannis Skywalker）、空中飛人（Air-tetokounmpo）、颶風灌籃（hurricane Giannis），也有充滿希臘風的希臘旋轉烤肉灌籃（The Greek Gyro）、蘇格拉底灌籃（Statue of Socrates）。

相關關鍵字： NBA

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

推薦新聞
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.