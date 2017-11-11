NBA》希臘怪物美技！ 字母哥大秀360度飛身爆扣（影音）

字母哥主場上演灌籃秀。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕公鹿今在主場迎戰馬刺，暫居聯盟得分王的「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）在比賽中展現勁爆體能，屢屢上演超狂爆扣擦亮「希臘怪物」霸氣招牌，全場斬獲28分12籃板5助攻，率公鹿以94：87擊敗馬刺。

亞德托昆波今在開賽不到2分鐘，就用雙手補灌霸氣迎客，第二節尾聲接獲隊友高拋妙傳，單手接球完成空中接力灌籃。易籃後不到2分鐘，亞德托昆波抄截得手後運球推進，在馬刺完全來不及回防的大空檔下，寫意完成360度轉身灌籃。

NBA隨即將亞德托昆波這個灌籃美技影片放上推特，詢問球迷如何稱呼這個灌籃，有網友發揮創意把亞德托昆波的名字做變化，取名天行者（Giannis Skywalker）、空中飛人（Air-tetokounmpo）、颶風灌籃（hurricane Giannis），也有充滿希臘風的希臘旋轉烤肉灌籃（The Greek Gyro）、蘇格拉底灌籃（Statue of Socrates）。