NBA》希臘怪物美技！ 字母哥大秀360度飛身爆扣（影音）

字母哥主場上演灌籃秀。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕公鹿今在主場迎戰馬刺,暫居聯盟得分王的「字母哥」亞德托昆波(Giannis Antetokounmpo)在比賽中展現勁爆體能,屢屢上演超狂爆扣擦亮「希臘怪物」霸氣招牌,全場斬獲28分12籃板5助攻,率公鹿以94:87擊敗馬刺。

亞德托昆波今在開賽不到2分鐘,就用雙手補灌霸氣迎客,第二節尾聲接獲隊友高拋妙傳,單手接球完成空中接力灌籃。易籃後不到2分鐘,亞德托昆波抄截得手後運球推進,在馬刺完全來不及回防的大空檔下,寫意完成360度轉身灌籃。

NBA隨即將亞德托昆波這個灌籃美技影片放上推特,詢問球迷如何稱呼這個灌籃,有網友發揮創意把亞德托昆波的名字做變化,取名天行者(Giannis Skywalker)、空中飛人(Air-tetokounmpo)、颶風灌籃(hurricane Giannis),也有充滿希臘風的希臘旋轉烤肉灌籃(The Greek Gyro)、蘇格拉底灌籃(Statue of Socrates)。

Full highlights from @Giannis_An34 as he goes for 28 points, 12 rebounds, 5 assists and the WIN against the Spurs!!#FearTheDeer pic.twitter.com/Fotn9QmofJ