MLB》赴美感謝火腿栽培 大谷翔平：渴望延續二刀流

大谷翔平今出席記者會。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕備受關注的日職球星大谷翔平宣布下季挑戰大聯盟，日職母隊日本火腿昨宣布放行，並承諾將傾力相助赴美事宜，大谷今在記者會感謝母隊栽培，期許自己在美國盡力表現，並透露希望能延續投打二刀流的強烈意願。

「我與球隊人員會面，表達（赴美挑戰大聯盟的）的意願，我的請求收到了溫暖的支持回覆，所以我希望從明年開始，我能在美國拿出最佳表現。」大谷翔平說，日職母隊日本火腿昨正式宣布放行大谷赴美，在休季期間，大谷仍然能使用球隊球場設施，並將傾力相助大谷挑戰大聯盟。

僅管因受限新版勞資協議規範，23歲的大谷翔平只能簽小聯盟約，若被放入大聯盟球員名單，下季薪資將從54萬5000美元起跳，最快要等到2020年才能獲得薪資仲裁資格，但若等到25歲才去將不會有上述限制，然而大谷仍不改其志，決定現在就要赴美挑戰大聯盟。

大谷翔平決心即刻赴美。（美聯社）

「我現在還不是一個成熟完美的選手，我想去一個可以繼續精進的環境，讓自己變得更強，高中畢業的時候，我也是這個感覺，這是我現在就想去的最有力原因。」大谷說，他在高中畢業時就想直接赴美挑戰大聯盟，但最後被日本火腿說服在日職磨練準備赴美。

對於外界討論已久的二刀流話題，大谷翔平也在記者會上明確表達自己的意願，希望赴美後能繼續投打二刀流，「在我轉為職業球員之前，我從沒想過我兩件事都能做到（投球與打擊），但從那個時候開始，球迷不斷鼓勵我、教練們幫助我，而栗山監督讓它（投打二刀流）成真，這讓我有強烈的渴望，希望能繼續下去，這不只是為了我自己，也是為了他們。」大谷翔平說。

已經明確表達自己想即刻赴美挑戰、並渴望能持續投打二刀流的大谷翔平，坦言並不確定自己的意願是否能夠成真，但仍堅定表示：「我不知道這能否行得通，但我想聽聽那邊的球隊怎麼說，瞭解怎樣的情況是比較可行的，在洽談開始之前，我無法去說事情可能會如何發展。」

大谷翔平渴望延續投打二刀流。（資料照，美聯社）