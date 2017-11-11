MLB》連2屆指導乙組球員 陳偉殷：感受渴望學習的熱情

陳偉殷棒球訓練營。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／新竹報導〕陳偉殷棒球訓練營連續2屆以大專乙組球員為主導對象，他覺得最大的特色，在於可以深刻感受學員渴望學習棒球的心情。

陳偉殷指出，指導乙組選手的內容與甲組大同小異，希望學員從訓練過程享受快樂打球，打棒球的每個階段都很重要，最重要的是心理建設，是否準備好要進職業，每個人的想法不同，有不懂就盡量問，才能更快接受新環境。

首次參與的Lamigo桃猿內野手陳俊秀表示，第一次接觸大專乙組球隊，感覺他們以很用心、很快樂的心情學習，讓他感受到棒球最初的學習態度；幾乎是固定班底的猿隊投手王溢正表示，因為陳偉殷講得很詳細，讓他學習到如何講解才能讓學員更明白。

陳偉殷棒球訓練營。（記者林正堃攝）

中日龍投手吉見一起認為，教球是很困難的事，在日本不會教大學生，訓練都以小學生為主，這次是他第一次參與不同國家的訓練營，也是第一次指導大學生，希望明年可以再來。

中日龍外野手大島洋平表示，以大學生為指導對象，在日本是無法體驗的，雖然他不懂中文，棒球語言卻是共通的，學員熱情學習讓他很高興；已退休的前中日龍捕手小田幸平表示，擔任教練團的都是程度很好的球員，很羨幕這些大學生能被這些球員教。