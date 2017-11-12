台灣隊亞冠熱身賽拚開胡 今日賽事預告與轉播

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NBA例行賽部分，勇士今將在主場與七六人進行本季第一次交手，因輕微大腿傷勢缺陣一場的球星杜蘭特（Kevin Durant）預期將在本場賽事回歸，協助勇士挑戰六連勝。對戰苦吞八連敗的七六人也有機會尋求止敗，2016年選秀狀元西蒙斯（Ben Simmons）上季因足傷動刀整季缺陣，今天將是生涯首次對上勇士，他本季至今11戰有七次20-20、外帶2次大三元演出，2014年選秀探花恩比德（Joel Embiid）去年也因膝傷錯過兩場比賽無緣對決勇士，兩大年輕新星與衛冕軍勇士的同場較勁，球迷朋友千萬不要錯過。

另一場火箭主場對灰熊的比賽，上一場對騎士末節進攻當機、差點被翻盤的火箭，陣中明星控衛保羅（Chris Paul）和前鋒巴阿穆泰（Luc Mbah a Moute）都因膝傷高掛免戰牌，人力短缺的火箭該如何因應比賽後段續航力不足的問題將是一大考驗，上一場對騎士燃燒43分鐘飆35分11籃板13助攻大三元的哈登（James Harden），能否延續火力持續升空也是一大關注焦點，本季對戰2戰全勝的灰熊則要繼續往全季橫掃的目標邁進，精彩內容請鎖定自由體育的賽事報導。

亞冠賽熱身賽最終戰將於今天開打，台灣隊吞下二連敗後，最後一戰能否改善前2日的問題，用勝利迎接亞冠賽呢？而台灣隊捕手嚴宏鈞是否能延續上一場的火力，全力為隊搶勝？各位粉絲敬請期待。

NBA例行賽

09:30 七六人VS勇士 緯來體育、愛爾達體育

12:00 D-LIVE 灰熊VS火箭 緯來體育

亞冠熱身賽

16:55 台灣VS.羅德 ELEVEN SPORTS、愛奇藝

捕手嚴宏鈞。（記者林正堃攝）