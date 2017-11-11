高球》1桿之差 呂文德贏得富邦長春公開賽冠軍

呂文德（左）以3回合總計208桿再度贏得富邦長春公開賽冠軍，賽後從富邦集團董事長蔡明忠手裡接過冠軍盃。（記者趙新天攝）

〔記者趙新天／淡水報導〕淡水名將呂文德今天與泰國好手瓦拉川激戰到最後，終於以1桿之差的208桿順利衛冕，贏得2017富邦長春公開賽冠軍。

呂文德最後1回合打出68桿，他在前8洞打完，曾經領先兩桿，但在第9和第11洞都吞柏忌，瓦拉川則在第11和14洞抓鳥，一度逆轉超前。

但最後4洞瓦拉川都沒把握住機會，呂文德卻在第15和第17洞打下博蒂，反逆轉贏得勝利，連續兩年奪冠，獲得90萬元冠軍獎金，賽後從富邦集團董事長蔡明忠手裡接過冠軍盃。

瓦拉川在他轉入長春組的第1場比賽就獲得第2名，今天他也打出68桿，總計209桿。南韓金鍾德以213桿獲得第3名，日本好手鈴木亨則以214桿排名第4。

這場比賽的超級長春組冠軍，最後由國寶級老將謝敏男奪下，今天他打出平標準桿72桿，總計143桿，8桿之差獲勝，而且連續兩天獲得同齡同桿獎。這是謝敏男歷來的第78座冠軍。

業餘組冠軍則由陳威勝獲得，今天他繳出74桿，總計218桿，在比賽中總排名第7。

呂文德贏得2017富邦長春公開賽冠軍。（記者趙新天攝）

富長集團董事長蔡明忠（右2）與超級長春組冠軍謝敏男（右1）、長春冠軍呂文德（左2）、業餘冠軍陳威勝合影。（記者趙新天攝）

泰國選手瓦拉川最後1洞博蒂沒推進，有點失望。（記者趙新天攝）