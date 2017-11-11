網球》邁向下個十年 海碩盃女網賽明開打

網球協會理事長廖裕輝。（記者卓佳萍攝）

〔記者卓佳萍／台北報導〕台北海碩盃女網賽邁入第11屆，明天起於台北小巨蛋開打，今天舉行賽事記者會，台灣好手詹謹瑋、李亞軒與徐竫雯受邀出席，其中李亞軒、徐竫雯獲頒外卡，兩人也將攜手參加雙打賽事。

李亞軒暑假時代表台灣，摘下台北世大運網球女單銀牌，即將再度於主場出賽，李亞軒坦言，主場確實會有壓力，她會盡力把壓力化作動力，打好每一場比賽。

詹謹瑋今年將與年輕小將梁恩碩搭配，身為老大姊的她看好後輩的爆發力，希望扮演母雞帶小雞的角色，幫助台灣年輕好手，一方面也增加自己指導選手的經驗。

記者會當中也邀請到屏東潮昇國小網球隊，海碩集團致贈球車、毛巾與YONEX球鞋，期勉小朋友勇敢追夢。

海碩盃明天於台北小巨蛋點燃戰火，四強賽事將由民視、愛爾達電視轉播，網路平台YAHOO運動與LINE Today也能收看。

網球好手李亞軒（右）獲頒外卡。（記者卓佳萍攝）

詹謹瑋（右）將與小將梁恩碩搭配雙打。（記者卓佳萍攝）

網協理事長廖裕輝上台致詞。（記者卓佳萍攝）



海碩盃執行長韓駿鎧（右四）送球車給潮昇國小網球隊。（記者卓佳萍攝）

潮昇國小網球隊獲贈球車、毛巾與球鞋。（記者卓佳萍攝）