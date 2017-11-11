MLB》馬林魚想交易怪力男 傳紅襪等四隊有興趣？

史坦頓。（資料照，法新社）



〔體育中心／綜合報導〕馬林魚為了節省新資，欲交易強打「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）。根據知名記者莫羅西（Jon Morosi）指出，馬林魚已經與紅襪、紅雀、巨人、費城人等隊進行初步討論，預計下週總管會議在談判上會有更進一步的進展。

根據《Spotrac》網站顯示，紅襪隊在2018年的團隊薪資粗估高達1億4627萬1428元，全大聯盟排在第四，而明年豪華稅的門檻為1.97億美元，紅襪若想透過交易換來史坦頓，勢必會增加團隊薪資負擔。

紅襪隊陣中也有不少高薪球員，包含普萊斯（David Price）明年薪水高達3000萬美元、H.拉米瑞茲（Hanley Ramirez）2275萬美元、波瑟羅（Rick Porcello）2112.2萬美元、佩卓亞（Dustin Pedroia）1612.5萬美元、金布瑞（Craig Kimbrel）1300萬美元、塞爾（Chris Sale）1250萬美元等投手，加上「功夫熊貓」山度瓦（Pablo Sandoval）明年還有付給他1800萬美元。

紅襪隊上季平均打擊率0.258排在第13，團隊得分785分排在第10，但團隊全壘打數僅168轟排在全大聯盟倒數第4。

ESPN分析，即使紅襪薪資負擔不小，紅襪總裁唐布洛斯基（Dave Dombrowski）就表示要增加球隊的得分能力，因此認為即使突破團隊薪資上限，也有可能花大錢買打擊好手。

史坦頓明年薪資固然只有1450萬美元，但從後年起，每年薪資都不低於2500萬美元，一路領到2027年。

史坦頓。（資料照，美聯社）

