女壘》嘉南鷹聽牌 企業女壘明拚2連霸

嘉南鷹在企業女壘冠軍戰搶下聽牌優勢，明拚二連霸。（壘協提供）

〔記者倪婉君／台北報導〕第2屆企業女子壘球聯盟冠軍戰，今天舉行第4、5戰，結果福添福嘉南鷹以4：3、4：2對凱撒勇士搶下2連勝，取得3勝2敗聽牌優勢，明早11點要拚2連霸。

比賽在青年公園舉行，上午第4戰由瑞銀集團台灣區陳允懋總經理開球，下午第5戰則有請前立法院院長王金平開球。結果兩場比賽都由嘉南鷹贏球，總教練曾信彰表示：「明天能否拿下總冠軍，在於投手是否保持今天的狀況穩定發揮，再來只要打線維持水準，相信衛冕總冠軍不是問題。」

嘉南鷹原以1勝2敗落後，雙方在第4戰開打後互有攻勢，嘉南鷹主砲江慧娟6局上轟出陽春砲，勇士石靚蘋6局下立刻回敬兩分砲。打完7局，雙方3：3平手，進入延長賽第8局，勇士的捷克洋投佩科娃遇亂流，投出觸身球奉送嘉南鷹1分，嘉南鷹8下靠去年MVP捕手李思詩在本壘前的精彩雙殺守住1分差勝利。

到了第5戰，嘉南鷹在2局上就以4支安打攻得3分，以3：0領先。勇士為免差距拉大，3局又派出上一場才完投8局的佩科娃壓陣，接著勇士在4、5局各追回1分，比分追成2：3，但嘉南鷹在7上再得1分，勇士終場仍以2：4飲恨。

明早11點在台中萬壽球場舉行第6戰，嘉南鷹若再勝，就能完成連霸，但勇士仍有生機，希望能將戰線拉到明天下午2點半開打的第7戰。

凱撒勇士石靚蘋在第4戰6局下轟出兩分砲。（壘協提供）

前立法院長王金平為企業女壘冠軍戰開球。（壘協提供）

企業女壘冠軍戰第4場，嘉南鷹主砲江慧娟轟出陽春砲。（壘協提供）

凱撒勇士洋投佩科娃在第4戰完投8局飆11K，可惜仍吞敗。（壘協提供）

嘉南鷹捕手李思詩在第4戰於本壘前完成精彩雙殺守備。（壘協提供）