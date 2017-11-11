HBL》強恕吳秉耀36.39秒逆轉三分彈 本屆男子組12強全數出爐

強恕高中擊敗基隆商工進入12強複賽。（記者黃耀徵攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕106學年度HBL高中籃球聯賽男子甲級16強預賽今日進行最終日賽事，強恕高中靠著後衛吳秉耀在倒數36.39秒在三分線出手，求幸運彈進，就以53：50氣走基隆商工，搶下本屆最後1張12強複賽門票。

HBL男子甲級12強全數出爐，分別是能仁家商、泰山高中、青年高中、南山高中、南湖高中、木柵高工、松山高中、東泰高中、宜蘭高中、東山高中、高苑工商及強恕。

吳秉耀此仗上場31分29秒，三分球出手15次中4球，包括一記價值連城的逆轉彈，他是教練吳俊雄眼中具備強心臟的射手，即便此仗不斷「打鐵」，但他還是選擇在外線出手，幸運成為球隊英雄。

強恕前鋒林以崇在去年繳出15分、11籃板，率隊逆轉打退宜蘭高中，取得12強門票，如今他持續做好自己的本份，拿到9分、13籃板，他說：「賽前真的很緊張，不知道為什麼每次都要打得那麼辛苦，我在場上表現起伏太大了，希望可以幫這壞習慣改掉，在複賽拿出更好的表現，幫助球隊再次打回台北，拒絕哭泣。」

強恕陣中兩大好手中鋒史舒允、黃泓諭此仗都帶腳傷上陣，史舒允上場21分22秒，進帳11分、9籃板與4阻攻，黃泓諭前兩天才開始練球，此仗三分線5投皆墨，他說：「因為這一場有可能是最後一場，無論如何都要上場拚，可惜表現沒有很好，希望能趕快找回感覺，在複賽繼續替球隊貢獻心力。」

強恕高中擊敗基隆商工進入12強複賽。（記者黃耀徵攝）

強恕高中黃泓諭切入。（記者黃耀徵攝）

強恕高中林以崇籃下得分。（記者黃耀徵攝）