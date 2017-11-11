MSIG台灣50越野路跑 居台六年捷克好手奪冠

50公里男子冠軍Petr Novotny（中）。（大會提供）

〔體育中心／綜合報導〕越野跑界盛事「2017 MSIG台灣動感亞洲50」於今晨五點在桃園石門水庫開跑，吸引眾多台灣本地及國際精英跑手參戰。賽事總冠軍由捷克跑手Petr Novotny以6小時8分57秒的驕人成績奪得，而台灣跑手陳宏芹則摘奪50公里女子組賽事冠軍，完賽時間為8小時36分15秒。

來自捷克的精英跑手Petr Novotny以6小時8分57秒勇奪2017 MSIG台灣動感亞洲50賽事總冠軍。居台六年的Petr自來台便開始接觸越野跑，他持輕鬆的心態應戰：「今天的天氣不太熱，很適合比賽，初開跑時天色還暗，能看到的景色不多，但日出後的景緻就相當吸引了，沿途風景如畫，我可以邊跑邊欣賞郊外景色，所以完賽後我並不感到疲憊，反而很開心、很享受整個過程！」

2017 MSIG台灣動感亞洲50越野路跑第4度登台。（大會提供）

50公里女子組冠軍則由Birthday Hash的台灣女將陳宏芹獲得，第二年參賽的她以8小時36分15秒的時間完賽，比去年的成績快大約兩小時。對於自己的進步，她感到非常開心：「我很滿意也很意外能夠得到冠軍。今天的天氣比去年涼爽，非常適合比賽，加上自己的狀態不錯，所以很享受比賽過程。」她表示明年會繼續參賽，期望可以挑戰自己創下的佳績。

21公里賽事方面，男子組冠軍由台灣跑手陳嘉政以2小時2分鐘39秒的成績奪得。獲得21公里女子組冠軍的是Birthday Hash的台灣跑手張菀芳，衝線時間為2小時52分鐘59秒。

13公里級別的比賽也很精彩，今天賽事的首個冠軍榮譽由來自HKTR隊的法國跑手Romain Riche奪得，首次出戰MSIG台灣動感亞洲50的他以1小時25分鐘54秒成為13公里賽事第一名。同樣首次參加的台灣選手黃玉萱則獲得13公里賽事女子組冠軍，完賽時間為2小時1分24秒。