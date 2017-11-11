亞冠賽》先發又被打爆 嚴宏鈞率台灣隊反攻功虧一簣

嚴宏鈞此役打擊率百分百，貢獻2安2打點。（記者林正堃攝）



〔體育中心／綜合報導〕亞冠賽台灣隊今天與日職千葉羅德進行第2場熱身賽，台灣隊先發投手林樺慶僅投2.1局失6分，雖然第4局嚴宏鈞安打帶動台灣隊攻勢，單局得4分，不過終場仍以4：6不敵羅德，吞下熱身賽2連敗。

林樺慶首局投出三上三下，但2局上遭遇亂流，先是投出保送 ，然後再被清田育宏、大嶺翔太連續擊出安打形成滿壘，而下一棒柿沼友哉獲得保送，羅德擠回1分，荻野貴司補上一支清壘的二壘安打，打回3分，羅德該局灌進5分。

荻野貴司清壘安打。（記者林正堃攝）



3局上，林樺慶再出狀況，被鈴木大地、大嶺翔太敲出安打，接著又對平澤大河投保送，羅德攻占滿壘。台灣隊換下林樺慶，由彭識穎接替投球，柿沼友哉擊出高飛犧牲打，送回第6分。



林樺慶。（記者林正堃攝）

台灣隊在4局下展開反攻，朱育賢、范國宸安打串連，郭阜林獲得保送，首度攻佔滿壘，嚴宏鈞適時敲出帶有2分打點的安打，助隊破蛋，吳念庭再補上安打再添1分，陳傑憲擊出游擊方向滾地球，平澤大河發生傳球失誤，台灣隊拿下第4分。

台灣隊雖然追到只有2分落後，6局下一度出現攻佔二三壘的得分機會，但仍欠缺關鍵一擊，終場台灣隊以4：6再度敗給羅德。

此役台灣隊敲出7支安打，首戰4打數無安打還吞2K的中心打者王柏融，熱身賽首安今天終於出爐，繳出5支1、1K的表現，而陽岱鋼則是4打數吞2K，捕手嚴宏鈞全場敲出2安貢獻2分打點，還獲得1次四壞球保送。

王柏融。（記者林正堃攝）