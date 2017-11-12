MLB》2大先發成自由球員 小熊看上光芒勝投王

柯布樂意與小熊洽談。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕路止於國聯冠軍賽的小熊，季後補強目標首要增添投手戰力，美媒報導光芒30歲先發柯布（Alex Cobb）是可能人選，柯布受訪時大方坦言，具有奪冠實力的小熊相當吸引人，又能與昔日的投手教練重聚，對於未來洽談樂見其成。

「顯而易見地，如果我們順勢發展、未來有機會討論的話，我很榮幸能與他們談，也希望能夠談成。」柯布在大聯盟記者的廣播專訪上說道，暗示自己很可能會拒絕光芒提出的合格報價，成為自由球員另覓高就。「我們在講的，可是一個會影響你人生未來5年的決定。」柯布說。

大聯盟官網指出，前光芒投手教練希基（Jim Hickey）已成為新任小熊投手教練，希基從2011年柯布大聯盟初登板時就是他的教練，如今希基轉戰小熊，對於柯布有相當大的吸引力，「他的優點說也說不完，他不只是個超棒的投手教練，更是一個跟我相當親近的摯友。」柯布形容，而希基也在上週向球隊推薦可以考慮柯布為補強人選。

由於小熊輪值兩大先發阿里耶塔（Jake Arrieta）和雷基（John Lackey）都成為自由球員，季後勢必得對補強計畫有所安排，甫上任的投手教練希基到職後，便埋首研究自由市場上先發的投球影片，於上週向小熊推薦昔日的子弟兵柯布，分析儘管柯布己經30歲、又因開刀被壓縮上場時間，但柯布的努力成果讓他百分之百信任、值得球隊投資，小熊高層預計在下週總管會議時與柯布的經紀人碰面。

前光芒投手教練希基轉戰小熊。（資料照，法新社）

上月滿30歲的柯布，自菜鳥年後的完整球季連3年都有雙位數勝投，2015年季中開TJ手術後整季報銷，去年季末回歸先發5場獲1勝2敗，防禦率高達8.59。今年迎接手術後第一個完整球季，柯布先發主投29場拿下12勝10敗，躍居光芒隊中勝投王，179.1局投球送出128K，防禦率3.66。

談到小熊總教練梅登（Joe Maddon），柯布同樣也是讚不絕口，直言自己相當尊敬梅登，表示沒有人能夠比梅登更會引導球員，尤其是心理層面、比賽中如何面對壓力的指導讓他受用無窮，梅登於2008至2014年球季皆於光芒執教，因此若轉戰芝加哥將是三人大團圓。而柯布也說，小熊過去三年都能打進季後賽，對他來說也非常吸引人。

對於未來情歸何處，柯布表示一切自有考量：「你會自己有一套評分系統去排名，究竟對你、還有你的家人最重要的東西是什麼。第一名、也是最首要的就是合約年的長度，我已經走過輸球、贏球的球季，贏球帶來的喜悅是無法用錢衡量的，這是我做決定的第一優先考量。」

柯布很尊敬小熊總教練梅登。（資料照，）