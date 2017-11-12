NBA》不爽膝蓋被撞 戈貝爾飆罵：打得真髒（影音）

戈貝爾昨役膝蓋遭撞倒地。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕昨役爵士在主場74：84兵敗熱火，輸球不打緊，中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）更不滿的是在第三節膝蓋被撞險受傷，雖然傷勢不嚴重，但賽後他痛批打了場「骯髒的比賽」。

第3節熱火威特斯（Dion Waiters）在爭球時朝著戈貝爾膝蓋直衝，導致戈貝爾膝蓋翻轉，失去重心倒在威斯特身上，所幸戈貝爾下場後不久回到比賽，然而這個動作卻令他大為光火，「實際上感覺沒有影片看起來那麼糟。我覺得這是很髒的Play，但無論如何更重要的是繼續上場改善戰況。」

賽後戈貝爾還分享了威斯特撞膝蓋的影片，並寫下「為球衝撞…：」的註解，據《Deseret News》報導，戈貝爾在息怒後說，這像他過去內側旁系韌帶（MCL）受傷的經歷，所以膝蓋才會內彎再外轉，「感覺有點痛，但我想韌帶沒事，只是痛而已。」