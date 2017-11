NBA》不爽膝蓋被撞 戈貝爾飆罵：打得真髒（影音）

戈貝爾昨役膝蓋遭撞倒地。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕昨役爵士在主場74:84兵敗熱火,輸球不打緊,中鋒戈貝爾(Rudy Gobert)更不滿的是在第三節膝蓋被撞險受傷,雖然傷勢不嚴重,但賽後他痛批打了場「骯髒的比賽」。

第3節熱火威特斯(Dion Waiters)在爭球時朝著戈貝爾膝蓋直衝,導致戈貝爾膝蓋翻轉,失去重心倒在威斯特身上,所幸戈貝爾下場後不久回到比賽,然而這個動作卻令他大為光火,「實際上感覺沒有影片看起來那麼糟。我覺得這是很髒的Play,但無論如何更重要的是繼續上場改善戰況。」

賽後戈貝爾還分享了威斯特撞膝蓋的影片,並寫下「為球衝撞…:」的註解,據《Deseret News》報導,戈貝爾在息怒後說,這像他過去內側旁系韌帶(MCL)受傷的經歷,所以膝蓋才會內彎再外轉,「感覺有點痛,但我想韌帶沒事,只是痛而已。」

NOOOOOOOOO!!!! Rudy Gobert taken off the court as Dion Waiters runs into Rudy Gobert's knee. pic.twitter.com/kxFRyQkxmj