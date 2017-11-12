NBA》焦點還給老兵 柯瑞撰長文止戰川普

柯瑞。（USA TODAY）

〔記者石毓琪／綜合報導〕美國時間11月11日為老兵節，是人們向退伍軍人致意的紀念日，和美國總統多次槓上的勇士球星柯瑞（Stephen Curry）在今日撰文喊話，盼能止息與總統的隔岸交火，把焦點轉回那些真正該被注意的議題上。

柯瑞在球員論談寫下《THE NOISE》一文，希望能終止他和川普無止盡的爭辯，將聚光燈重新打在美國普遍出現的問題上。他提到最近一次和在阿富汗服役的退伍軍人交流，讓他再次思考美國退伍軍人的待遇，特別是醫療體系，「無家可歸、失業、心理健康，以及種族問題，這些都是我們退伍軍人面臨到的問題，在美國各個城鎮都能體會到。」

柯瑞表示，會寫這篇文章是為了回應那些認為他迴避白宮、和他立場不同的人，「我們在體壇用自己的方式開啟對話，不管是卡佩尼克（美式足球員Colin Kaepernick）唱國歌跪地，或是整個NFL球隊以自己的方式表達團結，或者我個人表達不願赴白宮。他們當中很多人說過，也許他們不全然同意每個人的立場，但這就是他們爭取保護的東西：每個美國人能表達－鬥爭、恐懼、挫折、更平等社會的夢想－的自由。」

勇士6月奪冠後，柯瑞曾表態不願訪白宮，此舉惹怒川普撤回邀請，更引發勇士球團全體拒訪、NBA球星先後開砲的爭議，柯瑞說，未來使用這些社交平台，不希望只是拿來嘴砲，「我想用它談論真正的議題，影響真實存在的人們，我想用它聚焦在我在乎的事物上。我非常關心我們的退伍軍人，讓我們談論殘破的VA醫療中心、創傷性腦損傷、PTSD（創傷後壓力症候群）……該怎麼做得更完善，讓他們的生活更好。」