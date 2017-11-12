NBA》球哥生涯首次大三元！ 超越詹皇成史上最年輕得主

球哥對公鹿完成生涯首次大三元。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人今造訪由「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）作陣的公鹿主場，備受矚目的菜鳥「球哥」波爾（Lonzo Ball）上半場就繳出雙十成績單，末節成功抓下關鍵籃板完成生涯首次大三元，以20歲15天打破「詹皇」詹姆斯（LeBron James）的紀錄，成為NBA史上最年輕完成大三元的球員。

開季表現不佳備受質疑的球哥，今作客公鹿找回比賽節奏，上半場打完已斬獲11分10籃板6助攻，很有機會挑戰生涯首次大三元，第三節打完推進至13分11助攻9籃板正式聽牌，只差1顆籃板球就將締造歷史。第四節開打不到1分鐘，公鹿外線出手投成「大麵包」，球連籃框都沒碰到，籃下的球哥直接接到球獲得單場第10顆籃板球，完成生涯首次大三元。

ESPN紀錄指出，球哥以20歲又5天成為NBA史上最年輕締造大三元的球員，一舉刷新由詹姆斯保持的前兩名紀錄，詹姆斯在2005年球季連續寫下大三元紀錄，以20歲又20天、20歲又23天高居最年輕大三元榜前二名，球哥今天繳出生涯首次大三元，改寫詹姆斯高懸12年的聯盟紀錄。