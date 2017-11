NBA》球哥生涯首次大三元！ 超越詹皇成史上最年輕得主

球哥對公鹿完成生涯首次大三元。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕湖人今造訪由「字母哥」亞德托昆波(Giannis Antetokounmpo)作陣的公鹿主場,備受矚目的菜鳥「球哥」波爾(Lonzo Ball)上半場就繳出雙十成績單,末節成功抓下關鍵籃板完成生涯首次大三元,以20歲15天打破「詹皇」詹姆斯(LeBron James)的紀錄,成為NBA史上最年輕完成大三元的球員。

開季表現不佳備受質疑的球哥,今作客公鹿找回比賽節奏,上半場打完已斬獲11分10籃板6助攻,很有機會挑戰生涯首次大三元,第三節打完推進至13分11助攻9籃板正式聽牌,只差1顆籃板球就將締造歷史。第四節開打不到1分鐘,公鹿外線出手投成「大麵包」,球連籃框都沒碰到,籃下的球哥直接接到球獲得單場第10顆籃板球,完成生涯首次大三元。

ESPN紀錄指出,球哥以20歲又5天成為NBA史上最年輕締造大三元的球員,一舉刷新由詹姆斯保持的前兩名紀錄,詹姆斯在2005年球季連續寫下大三元紀錄,以20歲又20天、20歲又23天高居最年輕大三元榜前二名,球哥今天繳出生涯首次大三元,改寫詹姆斯高懸12年的聯盟紀錄。

There it is.



Lonzo Ball is the youngest player in #NBA history to ever record a triple-double!#NBARooks pic.twitter.com/YShanBYF2a