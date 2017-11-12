NBA》P.加索砍全隊最高21分 馬刺慘虐公牛39分

P.加索今天拿下全場最高分，表現出色。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕馬刺今天在自家主場迎戰目前排名墊底的公牛，中鋒P.加索（Pau Gasol）拿下21分全場最高，全隊更有八人得分上雙，公牛在首節就兵敗如山倒，終場馬刺以133：94近40分差獲勝。

比賽一開始公牛手感就冷冰冰，馬刺見機打出一波14：0攻勢拉開比數，上半場結束握有16分領先優勢，第三節火力沒停，靠著B.保羅（Brandon Paul）的空手切及三分彈再打出9：2攻勢，讓公牛無力招架。

馬刺今天團隊表現亮眼，有八人得分上雙，P.加索灌下全場最高21分、10籃板，D.穆雷（Dejounte Murray）拿下17分，本季主力艾德瑞吉（LaMarcus Aldridge）則進帳14分、7籃板，替補貝坦斯（Davis Bertans）只上場18分鐘就拿下16分，效率相當高。

公牛新秀前鋒馬卡南（Lauri Markkanen）在上半場就因左腳扭傷退場，只出賽15分鐘。R.羅培茲（Robin Lopez）、波提斯（Bobby Portis）各拿下17分並列全隊最高，鄧恩（Kris Dunn）也有15分，除此之外其餘隊員手感冰冷。

D.穆雷（左）、公牛鄧恩（右）。（美聯社）