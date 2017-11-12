NBA》KD偕浪花拿74分復出 勇士本季第10勝、6連勝

杜蘭特復出繳全隊最高29分。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕衛冕軍勇士得分好手杜蘭特（Kevin Durant）今重返戰場即展現絕佳身手，搭配「浪花兄弟」柯瑞（Stephen Curry）、K.湯普森（Klay Thompson）都維持水準表現，3人合力貢獻74分，勇士在第3節也用一波強勢攻擊奠定勝基，最終以135：114大勝客軍七六人，與火箭同日都取得本季第10勝，繼續共享西部龍頭寶座。

勇士上半場打完僅以65：64領先七六人，衛冕軍經常在第3節展現凶猛攻勢，趁機將領先擴大，此仗就在雙方戰成74：74平手後，勇士打出一波27：11攻勢一舉確立勝基；七六人在第4節也無力改變戰局，讓勇士收下6連勝。

杜蘭特因左大腿傷勢休戰1場，此仗絲毫看不出有受傷，出手18次命中11球，包括3顆三分球，攻下全隊最高29分外帶5籃板、4助攻；柯瑞22分、9助攻及4籃板；K.湯普森23進帳；D.格林（Draymond Green）稱職扮演防守大將角色，繳出10分、10籃板、5阻攻與7助攻的全面表現；「瘋狂射手」N.楊恩（Nick Young）5投全進，包括三分球3次出手都無失手，貢獻13分。

七六人此仗與衛冕軍纏鬥至第3節中段，後來才因進攻當機且又擋不住勇士的排山倒海攻勢落敗，恩比德（Joel Embiid）12分、7籃板卻也發生7失誤，B.西蒙斯（Ben Simmons）13分、8助攻與5籃板，射手瑞迪克（JJ Redick）17分。

柯瑞22分、9助攻及4籃板。（美聯社）