LOL》HKA續約Tabe 繼續帶領隊伍衝擊LMS

HKA宣布與教練Tabe續約。（取自LOL Esports flickr）

〔記者陳耀宗／台北報導〕作為首支打進世界賽的香港戰隊，《英雄聯盟》LMS賽區HKA戰隊在前世界亞軍Tabe教練帶領下，將這支隊伍帶到前所未有高度，儘管最後止步入圍賽，11日HKE臉書官方粉絲專頁也正式宣布與Tabe續約，以季末衝擊LMS前段班的表現，相信HKA可以在明年春季賽打出更精采的風貌。

HKE臉書官方粉絲專頁正式宣布與Tabe續約。（取自HKE臉書）

揮別LMS賽區夏季賽初頹勢，HKA一度面臨先發更替，磨合大半季的陣容終於在季末收到成效，儘管不足以打進季後賽，但依舊在區域選拔賽脫穎而出，以第三種子身份前進世界賽，面對實力較弱的日本戰隊RPG打出宰制力，但終究輸給土耳其FB及歐洲老牌勁旅FNC，無緣16強。

然而，HKA在S2世界亞軍皇族成員Tabe的鐵血風格帶領下，終究在夏季賽末讓LMS前段班嚇出一身冷汗，更讓世界強隊看見這支香港戰隊的身影，也讓HKE老闆鍾培生決定繼續與Tabe續約，至於陣中隊員是否有所變動，得視後續動作而定。

日前，Tabe也在HKE臉書官方粉絲專頁寫下一段話：「在此，發自内心的對鍾老板和隊員們說一聲感謝，感謝你們對我的肯定，那一句『我們相信你』讓那個迷茫躊躇的我再次有了證明自己的動力。」