NBA》老鷹24次失誤本季最糟 巫師賞10鍋寫意二連勝

巫師主場寫意捕鷹。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕巫師今在主場迎戰老鷹，明星控衛畢爾（Bradley Beal）獨拿全場最高19分，大莫里斯（Markieff Morris）斬獲次高18分，巫師團隊祭出防守壓迫讓老鷹發生本季最糟24次失誤還吞10次阻攻，末節18：2猛攻甩開對手糾纏，終場以113：94擊敗老鷹收下二連勝。

上月因運動型疝氣動刀休養的大莫里斯，今打出歸隊後最佳進攻表現，全場命中率高達8成斬獲全場次高18分，另有4籃板2阻攻，控衛畢爾（Bradley Beal）則攻下全場最多19分，上半場結束取得5分領先的巫師，在易籃後乘勝追擊取得雙位數領先，總教練在第4節將五位先發全換下去休息，板凳球員打出18：2猛攻將比分差擴大到20分以上，一路領先輕鬆取勝。

邁入重建的老鷹表現慘烈，包括今天對巫師輸球在內，已經連7場比賽被對手攻下超過110分，儘管也讓巫師發生本季新高23次失誤，但遭對方嚴守看管也被逼出本季最糟24次失誤，雖然外線4成命中率曾在開賽打出氣勢，最終仍氣力放盡慘敗華盛頓。巫師球星沃爾（John Wall）今在第3節尾聲吞下個人單場第4犯，被換下場後未再上場，此役打24分鐘拿到13分5籃板5助攻，另有1抄截2阻攻。

巫師頻賞對方麻辣鍋。（美聯社）