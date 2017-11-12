NBA》愛神發威狂砍29分15籃板 騎士踢館小牛成功 （影音）

〔記者石毓琪／綜合報導〕騎士開季勝少敗多，今天作客達拉斯，對戰西部爐主小牛仍贏得膽戰心驚，第3節雖一度領先超過10分，卻在決勝節把額度花光，最後1分鐘才穩固勝基，111：104踢館成功。

開節騎士靠著J.R.史密斯和洛夫（Kevin Love）各有10分進帳，首節從10分落後扳成6分領先，次節小牛後來居上，巴恩斯（Harrison Barnes）偕超級新秀D.史密斯（Dennis Smith Jr.）拉出11：5攻勢逆轉，3分差結束上半場。

易籃後兩隊互砍三分球，形成拉鋸戰，騎士內外線攻勢夾擊，帶起一波19：9高潮，握有9分領先進入決勝節，地主小牛一哥諾威斯基（Dirk Nowitzki）和麥休斯（Wesley Matthews）輪番用三分球追分，利用半節克服大比分差距，可惜最後小牛反撲功虧一簣，騎士則驚險地用罰球追加保險分。

騎士總教練泰倫魯（Tyronn Lue）說道，「不論一支球隊戰績如何，他們上場都是全力以赴。小牛仍具很好的天賦，這支球隊訓練有素，也不乏優秀球員，我們對戰他們必須保持尊重。」

球星詹姆斯則對外界認為騎士對小牛一役沒看頭的說法嗤之以鼻，「我根本沒聽過，也不信這種說法，比賽一點都不枯燥。」此役詹姆斯進帳17分10籃板4助攻，他在決勝節晃過諾威斯基灌籃，閒暇之餘還「指導」D.史密斯。

騎士最高分由洛夫29分15籃板，也是全場最佳，替補上場的老將柯佛（Kyle Korver）拿下13分，全在第4節投進，挺身而出止血。小牛巴恩斯繳出23分11籃板「雙十」成績，D.史密斯19分次高，諾威斯基上場24分鐘14分5籃板。

洛夫奪全場最高29分。（美聯社）

諾威斯基上場24分鐘14分5籃板，賽後擁抱詹姆斯。（USA TODAY）