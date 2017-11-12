亞冠賽》比大王炫風更狂 Lamigirls登日網點閱第一（影音）

日媒來台採訪亞冠熱身賽，Lamigirls也成素材之一。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕台灣隊與日職羅德隊自10日（五）起在桃園棒球場連打3天亞冠熱身賽，雖然是熱身賽，Lamigo桃猿啦啦隊「Lamigirls」仍學習各選手加油歌，在球場跳舞應援，而她們的身影也成日本媒體此行的焦點之一。

這次羅德來台和台灣隊交流，也有多達5家日本媒體來台採訪，包括《日刊體育》、《體育報知》都在其中，昨晚《日刊體育》以「台灣Lamigirls在板凳上表演華麗的舞蹈」為題，5局中場休息表演，吸引觀眾視線，該篇報導也一度暫居網站排行第一。

日刊體育撰寫lamigirls新聞，在日網yahoo體育排名第一。（取自日本yahoo）

有趣的是，不少日本網友也拜倒Lamigirls魅力之下，有網友留言，不管勝負如何，更在意Lamigirls的舞蹈，對比賽無法集中；還有人在推特建議，王柏融加上Lamigirls交易清田育宏和洋將帕雷德茲（Jimmy Paredes）。