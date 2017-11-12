NBA》球哥大三元白搭 字母哥回敬「顏扣」捍衛主場（影音）

Giannis goes for 33 PTS & 15 REBS in the @Bucks home win!#FearTheDeer 98 / #LakeShow 90 pic.twitter.com/2AFSfd5fzC — NBA （@NBA） 2017年11月12日

〔體育中心／綜合報導〕湖人今作客公鹿無力回天，「球哥」波爾（Lonzo Ball）斬獲19分12籃板13助攻締造生涯首度大三元，以20歲又15天之姿刷新聯盟達陣年齡紀錄，但公鹿在「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）33分15籃板領軍下從容應戰，下半場逐漸拉開比分，最終以98：90擊敗湖人，球哥大三元紀錄夜黯然落幕。

擺脫上役對巫師全場12投僅3中的冰冷手感，球哥今在首節就進帳11分10助攻6籃板，末節成功拿到單場個人第10個籃板球，締造生涯首次大三元，超越詹姆斯（LeBron James）紀錄成為NBA史上最年輕大三元得主，全場12投7中、包括外線5投3中表現。

然而球哥賽後受訪卻絲毫沒有笑容，因為球隊輸球讓自己的小成就頓失意義，「我真的一點也不在乎（大三元紀錄），我今晚只想贏球，我覺得我們有機會能做到，但最後沒能成真。」球哥說，湖人末節頻頻追分但始終沒能縮小差距，公鹿死守將近10分的領先優勢，字母哥還在比賽倒數5分多鐘時，在禁區躍起補灌「顏扣」球哥，想搶籃板的球哥狼狽退到場外。

The Greek Freak sends it home!!#FearTheDeer pic.twitter.com/pEiHlDqXaA — Milwaukee Bucks （@Bucks） 2017年11月12日

此役上場40分鐘攻下33分、外帶本季個人新高15籃板的字母哥，賽後直言今天的比賽真是累斃了，公鹿昨以94：87力退西部勁旅馬刺，字母哥出賽36分鐘攻下28分12籃板還送出4次阻攻，近4戰出賽皆超過36分鐘，對體力調節是一大考驗。「今天真的很硬，我們很多人都累斃了，昨天打得很辛苦但拿下重要勝利，今晚也必須贏球。」字母哥說。

公鹿總教練奇德（Jason Kidd）賽後對於球員的拚勁相當激賞，點出做好防守是贏球關鍵，被騎士狂轟124分輸球後，近兩戰都把對手得分壓在90分以下，儘管比賽後段球員都相當疲累，但仍充分展現成熟度。談到球哥的大三元表現，同為得分後衛出身的奇德給予高度評價：「他今天投籃很順、有好的開始，他的優勢在於能夠找到隊友、又能搶籃板，幫助隊友讓比賽變得更簡單，他今晚的表現非常高水準。」

湖人總教練華頓（Luke Walton）賽後也稱讚球哥的好表現，誇獎球哥今晚真的打得非常棒，「顯而易見地，能把球投進就能有所幫助，他今晚對於比賽節奏的掌控相當好，為隊友製造機會，進攻非常有侵略性，讓對方疲於防守。」華頓說。

字母哥與湖人正面交鋒。（歐新社）