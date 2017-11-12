LOL》LMS全明星出列 三戰隊五高手將遠征美國

美國洛杉磯NA LCS體育館將於12月7日至10日舉辦全明星賽。（取自LOL Esports flickr）

〔記者陳耀宗／台北報導〕經過數日投票，《英雄聯盟》台港澳LMS賽區五路明星票選正式落幕，排名與前兩日結果不變，依舊為Ziv、Karsa、FoFo、BeBe與SwordArT出列，總計閃電狼兩名、J Team兩名、ahq一名，五人將於12月7日至10日出發美國洛杉磯NA LCS體育館，與其他七個賽區全明星選手一較高下。

上路Ziv從進入LMS賽區開始，因其優異團練操作及對線身手，被網友稱為「超新星」，不管ahq對戰組合陷入多少劣勢，上路幾乎仍可保持優勢，今年世界賽Ziv更是以茂凱單殺吶兒，顯現操作過了兩年依舊不變，儘管已經去過明星賽的他要網友不要投他、把票投給打野Mountain與AD位小安，但他還是被網友拱上上路先發。

打野Karsa所在的閃電狼過去兩年主宰著LMS戰場、連奪四座冠軍，靠著便是招牌「中野連動」、他與Maple優勢發揮，擅長玩鬥士、侵略型打野的Karsa儘管在本屆世界賽META碰壁，玩坦型打野不甚理想，但台港澳玩家依舊認定他為LMS最佳打野。

中路FoFo堪稱J Team「大腿」，2017夏季賽JT面臨人員更替、戰績起伏，但FoFo依舊靠著穩定表現鎮守中路大關，夏季季後賽與ahq爭取世界賽資格，雙方打好打滿5場比賽，最終JT惜敗，更看見這位夏季賽MVP落下男兒淚，即將進入第三年的FoFo仍在持續成長。

AD BeBe可說是過去LMS招牌明星選手，作為少數拿過《英雄聯盟》世界冠軍的台灣人之一，隨著年紀增長，也讓BeBe決定在今年夏季賽後退役，但台港澳粉絲仍然給予他肯定，讓最後一年仍能前往洛杉磯參加全明星賽。

輔助SwordArT蛇蛇可說是閃電狼「大腦」，主導指揮隊上戰術與策略，儘管今年世界賽對閃電狼來說是個慘淡的一年，但仍不可抹滅蛇蛇過往操作進攻型輔助、吹起閃電狼進攻號角的成績展現，這也讓台港澳粉絲依舊選擇他代表LMS第一輔助參與全明星賽。