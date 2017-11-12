爐石戰記》閃電狼「大哥」出戰中國賽事 爭200萬新台幣總獎金

閃電狼的「大哥」Tom60229將出征2017黃金世界冠軍俱樂部盃。（取自Tom60229臉書）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕閃電狼的「大哥」Tom60229再度出征！由中國網易和暴雪娛樂合辦的2017黃金世界冠軍俱樂部盃將於11月27日至12月10日在中國北京登場，賽事將有《爐石戰記》與《暴雪英霸》兩項，「大哥」將加入Team Celestial戰隊與他國好手爭奪近200萬新台幣賽事總獎金。

2017黃金世界冠軍俱樂部盃《爐石戰記》將採團體賽制，來自世界各國八支頂尖戰隊，包括Alliance、LF、Planet Odd、Team Celestial、TSM、OM、RNG與EVOLUTION將齊聚中國北京。

賽事將採團體賽制，有來自世界各國八支頂尖戰隊。（取自2017黃金世界冠軍俱樂部盃官網）

Team Celestial是《爐石戰記》老牌勁旅，圖為拿下2014年世錦賽總決賽亞軍的中國好手「小魚魚大仙人」Tiddler。（取自2017黃金世界冠軍俱樂部盃官網）

「大哥」所在的Team Celestial是《爐石戰記》老牌勁旅，陣中包括拿下2014年世錦賽總決賽亞軍的中國好手「小魚魚大仙人」Tiddler以及奪下2016年DreamHack冬季賽冠軍的荷蘭好手Mitsuhide等強大隊友，相信加上大哥助拳，可望在該賽事擦出不小火花。

《爐石戰記》賽制規則，每支隊伍都須繳交九副職業套牌，比賽過程不得修改，牌組內容不公開，賽前比賽雙方先後禁用對手兩副職業牌組；小組賽階段的八支隊伍將進行五戰三敗單循環賽，隨後根據小組賽名次分為勝者組與敗者組的雙敗淘汰制。