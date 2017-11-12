宜蘭這間非營利招待所 住宿同時也在贊助自由車選手

宜蘭縣自由車好手陳姿吟（左五），今年全運會摘下公路賽冠軍，這也是宜蘭縣首面自由車金牌，宜蘭各界今前往祝賀。（記者張議晨攝）

〔記者張議晨／宜蘭報導〕「來住宿的同時也是在捐款！」宜蘭縣自由車好手陳姿吟，今年在全運會摘下自由車公路賽金牌，為宜蘭縣迎來自由車賽事「首金」。但自由車訓練過程艱辛、訓練費用龐大，有匿名企業家無償提供三星鄉一棟透天房舍，給宜蘭縣自由車運動協會作為非營利招待所，民眾入住同時，也在贊助自由車選手，盼以此作法，為宜蘭培訓更多自由車好手。

三星招待所，樓高3層，1樓擺有基本訓練設備，2、3樓則作為開放民眾入住；服務對象除各縣市單車運動協會外，還包括一般民眾，收益全作為宜蘭縣自由車選手的培訓、出國爭光的經費。

「來住宿的同時也是在捐款！」黃章桐說，招待所屬非營利性質，營收用途均受內政部監督，只能交由宜蘭自由車選手培訓使用，每1名入住者付款時同樣也會拿到捐款收據，「讓民眾每1分錢，都花在選手身上」。

三星招待所今早啟用，「飛躍的羚羊」紀政、議長陳文昌、立委陳歐珀也出席見證，推崇這項「住宿又捐款」的贊助方式。黃章桐說，現在選手正積極備戰明年自由車亞錦賽，盼能獲佳績拿到2018亞運門票。

宜蘭縣自由車好手陳姿吟，今年全運會摘下公路賽冠軍，這也是宜蘭縣首面自由車金牌。（記者張議晨攝）

匿名企業家將三星鄉的一處農舍，無償提供給宜蘭縣自由車協會使用，營運收入則作為自由車選手培訓使用。（記者張議晨攝）

匿名企業家將三星鄉的一處農舍，無償提供給宜蘭縣自由車協會使用，營運收入則作為自由車選手培訓使用。（記者張議晨攝）