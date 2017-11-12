LOL》JT公布人事異動：BeBe、Jay、Morning、Refrain離隊

JT戰隊總監Willy在粉絲見面會中宣布人事異動。（取自Twitch）

〔記者陳耀宗／台北報導〕《英雄聯盟》戰隊JTeam今（12）日下午於台北羅技華碩電競館舉辦粉絲見面會，戰隊總監Willy也在此刻宣布人事異動，扣除退役的BeBe，尚有三人離隊，分別是Jay、Morning與Refrain，而Rest、小V與Breaker接下先發位置，至於打野沒有明說，Willy表示下週會公布，但稱該人選是各戰隊都找了很久，他自認很有潛力的人，並表示明年陣容將是全為「20歲」以下的選手，也算是一大暗示。

JT粉絲見面會於今日下午展開，活動非常多元，包括選手與粉絲台上互動、一同組隊打5對5咆嘯深淵、粉絲一一對支持的選手喊話等，現場約有近百名粉絲參與。

JTeam12日下午於台北羅技華碩電競館舉辦粉絲見面會。（取自Twitch）

JT與粉絲進行「咆嘯深淵」賽事，包括BeBe、Jay與FoFo都下場同樂。（取自Twitch）

其中，粉絲及外界十分關心的JT明年展望，也由戰隊總監Willy當場公布，他指出：「今年因為小峰在調度上希望能嘗試全新組合，所以導致最後沒有辦法去打世界賽，但我覺得有改變是好的，不會怪他。我必須要說，今年有四位選手會離開J Team：bebe、李杰、Refrain與Morning，曾經陪著我們打過比賽的只有FoFo還留在JT。」

依照Willy規劃，J TEAM明年上路先發為Rest、中路FoFo、AD為從RG（現為G-REX）轉來的LilV接下、輔助則是Breaker先發，二隊拉上來的叉燒包替補，陣容全面大換血。

至於唯一沒說的打野，今年夏季賽後段多半為Alex先發，但Willy並未提到他，只表示該人選「非檯面上」、「我找他找了很久，其他職業隊伍找他也找得很久」、「百分之兩百萬想不到我會找到誰」，目前先保密，下週會公布，但他也暗示，未來陣容全為20歲以下，JT不再是「安親班」，而是「幼幼班」。

談到退役選手規劃，Willy表示，BeBe仍是JT的實況主、李杰退役後可能會開小吃店、而Morning不確定會不會繼續當選手，「讓他好好想一想」；但話鋒一轉，Willy也說，「希望今天離開的選手，大家還是好朋友，如果以後是對手，我們也不會手軟，希望大家未來有更好發展」。

最後「畢業生」致詞時，Morning啜泣地說：「我很確定跟你們說，我不會退役，我在JT畢業了」，加上日前閃電狼隊經理四葉開台時，明確表示有在跟Morning談，看起來如果Morning繼續打，下一站極有可能就是閃電狼，與MMD一同競爭上路位置。

儘管從JT畢業，但上路選手Morning表示，他不會退役。（取自Twitch）