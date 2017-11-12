亞冠賽》台灣投手群壓不住 熱身賽三戰全敗

陳傑憲是此役少數敲出安打的台灣隊打者。（記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕熱身賽吞下2連敗的亞冠賽台灣隊，今天力拚首勝開胡，不過先發投手、後援相繼崩盤，全場被敲13支安打，打線也遭到羅德投手群壓制，只打回1分，台灣隊終場以1：9不敵羅德，熱身賽三戰全敗。

台灣隊先發投手林政賢首局投出三上三下，2局上遭遇亂流，先是被井上晴哉敲出右外野二壘安打，然後面對鈴木大地、清田育宏連續投出四壞球保送，形成無人出局滿壘，大嶺翔太再獲得四壞球保送，擠回一分，下一棒平澤大河適時擊出中外野落地安打，打回第2分。

台灣隊下個半局展開反攻，陳子豪率先敲出中外野方向二壘安打，靠著隊友滾地球上到三壘，吳念庭擊出內野滾地球送回跑者，追到只落後1分，不過羅德4、5兩局得點圈有人時都把握住機會，各打回1分擴大領先。

林政賢主投4.1局挨6安失4分，另有4次保送和2次三振，控球仍待加強，王鴻程和朱俊祥後援無失分，而邱浩鈞7局上登板，僅投0.1局被敲3支安打掉3分，其中有1分是王躍霖幫他掉的，這也是台灣隊牛棚首度在熱身賽失分，後續登板的羅國華和彭識穎也壓不住陣腳，再掉2分，台灣隊終場以1：9輸球。

台灣隊僅出現5支零星安打，陳傑憲和陳子豪所各貢獻2支，代打的蘇智傑敲出1支，其他人都繳白卷，包括王柏融和陽岱鋼，無法將攻勢有效串連。

陳子豪敲出2支安打。（記者林正堃攝）

台灣隊先發投手林政賢。（記者林正堃攝）