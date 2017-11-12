足球》搭噴射機直飛土庫曼 台灣男足要創造歷史

台灣男足包機前往土庫曼。（中華民國足球協會提供）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕亞洲盃資格賽11月14日客場對戰土庫曼，攸關台灣男足能否前進2019阿聯酋亞洲盃決賽，為了讓球員有最好的表現，獲得充分的休息，男足包機從卡達直飛土庫曼，寫下台灣足球歷史新頁，首次坐包機的球員們也超級期待。

台灣隊於當地時間12日早上11點搭乘飛機為CRJ-200 50座級支線噴氣飛機客機，可以搭載50名乘客，是目前世界上最安全、環保、舒適的商用噴射機，本次隊職員、球隊總計37人，從卡達直飛土庫曼首都阿什哈巴特，接著在首都機場轉國內線班機前往土庫曼巴希，最後再搭約2小時的巴士前往下榻飯店。

總教練懷特（Gary J. White）表示：「我們無法得知土庫曼會有什麼動作，但我們現在唯一要做的就是專注在球場上，為全台灣人民贏得這一場比賽。」

台灣男足總教練懷特（中）。（中華民國足球協會提供）

比賽在即，國腳們的鬥志越來越高昂，台灣男足卡達移訓最後一日，特別針對進攻做加強，懷特不斷強調，對戰土庫曼會是台灣足球史上最重要的一戰，「我們必須要贏得這場比賽，我們非贏不可！晉級是唯一目標！」

本次陣中有陳柏良、陳浩瑋、温智豪、殷亞吉、朱恩樂等旅外好手，以及台裔英籍沈子貴（Will Donkin）、周定洋（Tim Chow）兩位新成員，組成最豪華陣容出征土庫曼，14日對戰世界排名114名的土庫曼，若能夠在客場踢和，甚至擊敗土庫曼，台灣男足有望睽違49年再闖亞洲盃決賽圈。

台灣男足。（中華民國足球協會提供）