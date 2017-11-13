電競熱潮來襲 產業收入卻不成正比

電競熱潮來襲，全球觀眾更估計達2.8億人，接近職業美式足球聯盟的規模，產業收入卻不成正比。（CTeSA提供）

〔即時新聞／綜合報導〕電子競技近來蓬勃發展，尤其加上知名藝人如周杰倫、林俊傑為首組隊的代領，成為熱門活動，台灣也逐漸重視電競產業。全球觀眾更估計達2.8億人，接近職業美式足球聯盟（NFL）的規模。但這項運動目前吸引到的收入仍和此不成正比。

據《法新社》報導，在本月稍早於中國北京「鳥巢」國家體育場舉行的「英雄聯盟」（League of Legends）決賽，雖然吸引了大批觀眾，分析師卻指出，電競業在經濟面還不夠成熟，若要在體育界站穩並長期發展，還需要更多的資金挹注。

市場研究公司尼爾森運動（Nielsen Sports）估計，目前每位電競迷平均每年只會為電競產業帶來3歐元（約新台幣105元）收入。相較之下，美式足球帶來的收入通常是這個的10倍之多。

電競與傳統運動的收入差距原因之一，是電競難以透過傳統傳播媒體鎖定觀賞群眾。許多電競迷習慣透過YouTube等平台免費觀賽，而非打開電視機。而另一個障礙則是，社會上許多人對電玩的認識仍然模糊，尤其對電競。

對此，歷史最久且比賽規模最大的電競主辦單位電子競技聯盟（ESL）創辦人拉爾夫‧賴赫特（Ralf Reichert）則是樂觀看待，「人們對於自己不懂的東西感到害怕。仍有一世代的人對電玩一點都不了解，這類人在20年前占多數，現在占一半，未來不懂的人將更少。」

他認為，「單純的世代交替將移除恐懼」，令電競業拓展跨大步。