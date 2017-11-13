NBA》厄文因傷缺陣沒差 塞爾提克靠團隊險勝暴龍奪12連勝

哈佛德歸隊大爆發，攻下全隊最高21分，帶領塞爾提克12連勝。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕綠衫軍塞爾提克眾將本季輪流受傷，今日換新一哥厄文（Kyrie Irving）因臉部傷勢高掛免戰牌，綠衫軍主力中鋒哈佛德（Al Horford）回歸率隊衝，全隊共5人得分上雙，最終驚險以95：94氣走暴龍，收下隊史第8長、睽違8年之久的12連勝。

厄文臉部骨折預計歸隊後，將再次成為「面具俠」，但今日仍得暫時休息，也讓綠衫軍能否繼續連勝，在賽前遭外界打上一個問號。

畢竟塞爾提克這次少的是最重要的厄文，好在因腦震盪疑慮、遵守聯盟規定休息2場的主力中鋒哈佛德歸隊，他全場9次出手命中8球，攻下全隊最高21分，J.布朗（Jaylen Brown）挹注18分，史馬特（Marcus Smart）在厄文不在時，改扮演進攻發動機，攻下14分、9助攻與5籃板，塔圖姆（Jayson Tatum）13分，羅齊爾（Terry Rozier）16分。

塞爾提克開季吞2連敗後，如今拉出一波12連勝，上一回有12連勝是2009年2月。

事實上，暴龍此仗在最後56秒追到僅落後綠衫軍1分，無奈全場24分進帳的「龍王」德羅森（DeMar DeRozan）關鍵時刻兩次出手皆墨，無緣率隊逆轉戰局，暴龍主控羅利（Kyle Lowry）繳出19分、7助攻。

德羅森雖有24分進帳，但錯過關鍵時刻，沒能幫助球隊逆轉。（美聯社）