坎特。(資料照,今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕日前騎士隊前鋒「詹皇」詹姆斯(LeBron James)談到了小牛新秀D.史密斯(Dennis Smith Jr.):「尼克在選秀時錯過了他,他應該成為尼克球員。」而球隊先發中鋒坎特(Enes Kanter)對此做出了回應。

坎特轉發了詹姆斯的推特,並寫道「不用了!我們很喜歡自己的選的球員,謝謝你!」他也在受訪時表示,尼利基納(Frank Ntilikina)是自己的家人:「當我為一支球隊打球,我把他們都視為自己的家人。而不管是詹姆斯或是任何人,我都不能接受他對我的家人不尊敬。」

尼克在今年的選秀會上用8號簽選中了尼利基納,小牛則在第9順位選中了D.史密斯。而明天騎士隊將作客紐約,也讓人期待大蘋果軍團會如何用表現回擊克城軍。

Nope!!

We love what we got...

Thanks!!!https://t.co/eI6nTpghmQ