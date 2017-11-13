NBA》喬治7顆三分球、魏少罰球手感回溫 雷霆欺壓弱旅小牛

喬治投進7顆三分球，雷霆大比分屠宰小牛。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕雷霆「CPR連線」安東尼（Carmelo Anthony）、P.喬治（Paul George）及魏斯布魯克（Russell Westbrook），今日安東尼缺陣，P.喬治延續前一場的炙熱手感，這回再次轟進37分，搭配魏少27分進帳，以112：99欺壓聯盟戰績最差的小牛，取得本季第二度2連勝。

不僅安東尼，主力中鋒亞當斯（Steven Adams）也缺陣，但面對實力較差的小牛，雷霆這回沒有輸球本錢，就在第三節單節狂轟39分，成為贏球最大關鍵。

P.喬治此仗出手22次命中12球，包括7顆三分球，攻下本季次高37分外帶8籃板、5助攻，魏斯布魯克總算將罰球調整回來，賽前命中率僅60％，與生涯的逾80％落差許多，不過，這回13投12中，不僅找回手感也彌補出手18次僅中6球的低迷，攻下27分、5助攻與6籃板。

小牛此仗表現僅H.巴恩斯（Harrison Barnes）22分，獲得騎士「大帝」詹姆斯讚賞的菜鳥D.史密斯（Dennis Smith Jr.）拿到15分，費雷爾（Yogi Ferrell）進帳18分，但諾威斯基（Dirk Nowitzki）僅5分進帳，陣中高薪一族的麥休斯（Wesley Matthews）更慘僅拿1分。