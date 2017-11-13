龍獅虎象傳奇球星12月打OB賽 黃平洋難忘象迷嗆聲

職棒傳奇球星公益賽將於12月16、17日在天母棒球場舉行，張志強（左起）、陽介仁、黃平洋、羅世幸共同展示4隊球衣。（神準行銷）

〔記者徐正揚／綜合報導〕由職棒退役聯盟主辦的2017職棒傳奇球星公益賽，將於12月16、17日下午1點半於天母棒球場舉行，這是中職退役球星繼2015年後再次舉行OB賽，希望重現職棒元年開幕戰的對決場景，並為台東新生國中、花蓮三民國中兩支棒球隊募款。

16日的味全龍對三商虎，兩隊先發投手各是陽介仁、康明杉，邀請前三商虎隊總教練林信彰、富邦悍將副領隊陳金鋒開球，並由前龍隊領隊趙士強、資深媒體人張昭雄與葉國輝、前中職秘書長梁功斌擔任主播與球評。

新生國中總教練陽介仁表示，雖然日前因為身體不適接受治療而休息一段時間，畢竟快20年沒當主角，未來1個月會努力調整自己的體能狀態；前龍隊二壘手羅世幸表示，聽說有人為這個比賽從2個月前就開始準備，很多人正在減肥當中，請球迷拭目以待。

前龍隊王牌投手黃平洋指出，經常想起以前比賽的熱絡氣氛，還記得對上兄弟時，象迷大喊「敗戰投手黃平洋」，他不但沒生氣，還走到象迷觀眾席前脫帽敬禮，這次公益賽的盈餘將全數捐給新生國中、三民國中棒球隊作為籌募出外比賽的經費。

17日的統一獅對兄弟象，將由元年開幕戰先發投手張永昌、杜福明再次上陣，由中職元年會長唐盼盼開球。