亞冠賽》「台灣犬」成招牌 商品營業額3天就破百萬

亞冠賽台灣隊全新隊徽及隊服設計受到球迷喜愛。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者石毓琪／台北報導〕中華職棒聯盟在亞冠賽和日本品牌合作，以「台灣犬」全新設計讓人耳目一新，即使部分商品單價較高，仍深受球迷喜愛，3天熱身賽期間營業額突破百萬，而未來中職組訓國家隊，也將繼續沿用「台灣犬」的標幟。

這次亞冠賽台灣隊球衣和裝備皆由日本全新品牌「ALUKA」製造空運來台贊助，並和設計團隊PLOT LAB合作設計，商品也在開放預購後熱賣。

中職商品部周晉丞表示，中職在紀念球的銷量一向不錯，這次也同樣受到歡迎，除了球類，今年帽類款式較多、變化性大，都是熱賣的產品。至於單價較高的棒球外套，在網路預購就賣得很好。

周晉丞解釋，ALUKA是新品牌，設計會讓消費者想嘗鮮，「材質有些是台灣較少看見的，日本方面做商品講求維持品質，成本較高，加上商品從日本引進，關稅、運費，售價比例對應到台灣，利潤空間是比較低的，但主要是我們想引進好東西給球迷。」

使用「台灣犬」作為主視覺，是中職經過討論後決議，周晉丞透露，「當時有很多發想，會選擇用台灣犬，就是因為牠是台灣特有種、是最具代表性的動物，台灣犬既兇悍又忠誠，狗又是大部分人喜愛的動物。」

「台灣犬」作為台灣隊主視覺，令球迷耳目一新，未來中職組訓國際賽也將沿用。（資料照，記者林正堃攝）