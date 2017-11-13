網球》費爸雖遭大屁股驚嚇 倫敦年終賽仍開胡（影音）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕屁股抬就打！2017ATP年終總決賽於英國倫敦開戰，「高齡」36的費德爾（Roger Federer）寶刀未老，面對美國後輩索克（Jack Sock）的「屁股戰術」，老經驗費爸雖稍受影響，激戰1小時32分鐘後，仍挾6：4、7：6（7：4）開胡，笑納本季個人第50勝。

索克上週才首度在巴黎名人賽封王，生涯頭一遭搶搭年終賽末班車，只不過強碰史上最多19冠的大滿貫傳奇天王，這位年僅25的美男子仍難逃被震撼教育下場，開賽即遭破發，苦苦追趕下丟掉首盤。次盤費爸與索克一路互保，僵持不下進入搶7，最終費爸展現抗壓性拉開差距，直落2鎖定對戰4連勝。

有趣的是， 索克首盤2：4落後時，第7局大膽啟動「抬臀奇襲」，只見他先回切一記軟弱短球，導致費德爾上網搶攻，眼看必死球就要丟分時，索克突然轉身翹起大屁股，連費爸都被此舉驚嚇到，意外失誤掛網，索克死裡逃生，還得意地拍拍自己美臀，搞笑舉動逗得全場歡呼鼓掌。

賽後費德爾坦承，這招真的讓他分心了，「因為他的屁股真的很大，或許我應該瞄準那裡，這個目標可比我想打的路線要好多了。」索克則解釋，突然惡搞只是想讓比賽變得更有趣點，「這不是正常戰術，所以我可能一年只做3次吧。對方可是大名鼎鼎的費德爾，沒想到事情就這麼發生了。」

費德爾（歐新社）



索克（歐新社）

