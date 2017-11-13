LOL》Riot 2019年接管LCK賽區 新電競館將坐落首爾市中心

[1]Riot Games將在2019年開始親自接管南韓LCK賽區營運。（取自Riot Gmes南韓官網）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕《英雄聯盟》開發商Riot Games日前宣布將為南韓LCK賽區建立專屬場館，說明會於今（13）日下午舉行，會中除了提到新場館將擁有450個座位，規模相當於暴雪娛樂的美國洛杉磯電競館，該場館也將坐落於首爾市中心；此外，Riot Games更宣布將自2019年收回LCK營運權，但仍欲持續與OGN與SPOTV兩大南韓電視媒體合作，相關細節仍在商談中。

關於最受矚目的新興電競館，將坐落於首爾市的鐘閣車站附近的「Gran Seoul building」三樓，該處為首爾市中心，是個交通易達地段，而該電競館將設立450個位置，儘管小於現在LCK場館OGN e-stadium，但其規模已相當於暴雪娛樂在美國洛杉磯的電競館。

同時，新場館將設置「LOL PARK」，會有Riot Games員工專屬的工作間與咖啡廳，整體新場館外觀將有如圓形露天競技場。

另一大重點宣布就是，Riot Games將在2019年開始親自接管LCK賽區營運，但仍有意願繼續與OGN與SPOTV兩大南韓電視媒體合作，目前正在與兩者商談，OGN有可能繼續負責英文頻道部分，但仍未定案。

至於目前LCK賽區轉播團隊是否會納入為員工抑或以自由工作者聘請，Riot Games沒有明確說明，但承諾會給雙方一個良好的時間表，並持續在明年聽取更多意見。

這項規劃數年前就有雛形，是由南韓Riot Games分部所提出，並受到總公司同意，直到去年開始付出行動。

最後，眼看北美賽區及歐洲賽區都從BO3改為雙BO1及BO1賽制，LCK明年將保持BO3的三戰兩勝制，沒有任何計畫要改變。