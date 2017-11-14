2017 台北世大運

力拚會內賽！台灣男足對決土庫曼 今日賽事預告與轉播

2017/11/14 07:03

早安！自由體育為您送上精彩賽事！

NBA賽事方面，東部爐主老鷹將做客由雙塔A.戴維斯（Anthony Davis）、卡森斯（DeMarcus Cousins）所領軍的鵜鶘，三連敗的老鷹能中止低潮嗎？

另一場比賽由魔術對上勇士，六連勝的勇士今若贏球，就能再要回西部龍頭寶座，與火箭並列第一，柯瑞（Stephen Curry）和杜蘭特（Kevin Durant）會有什麼驚人演出，球迷朋友們千萬不要錯過囉！

今晚六點台灣男足將出征亞洲盃資格賽，在客場對決土庫曼，本戰攸關台灣能否睽違近半世紀，再闖亞洲盃會內賽！目前台灣戰績2勝2敗，落後巴林和土庫曼1分暫居第三，此役若能取勝晉級機會將大增，歡迎球迷透過ELEVEN SPORTS一起為台灣選手們加油打氣！

台灣男足。（資料照，足協提供）

NBA例行賽

08:30 老鷹 vs. 鵜鶘（愛爾達體育）

11:30 魔術 vs. 勇士（緯來體育）

中信盃黑豹旗 32強

14:00 東石高中 vs. 穀保家商（緯來體育、緯來精采、愛爾達育樂）

18:00 台東體中 vs. 成功商水（緯來體育、緯來精采、愛爾達育樂）

男足亞洲盃資格賽

18:00 台灣 vs. 土庫曼 （ELEVEN SPORTS）

相關關鍵字： NBA 棒球 黑豹旗高中聯賽

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