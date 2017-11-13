海碩盃》百大性感辣妹雲集 台北海碩盃上演「美麗戰爭」

〔記者梁偉銘／台北報導〕人美真好！總獎金12.5萬美元（約377萬台幣）的台北海碩網球公開賽，依舊美女雲集，本屆吸引多位《WTA Hotties（百大性感榜）》辣妹球星共襄盛舉，包括最佳世界女單排名曾達第7的瑞士天才班西琪（Belinda Bencic）、19歲白俄羅斯新生代莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）、羅馬尼亞波格丹（Ana Bogdan）等色藝雙全高手，本週上演令人目不轉睛的「美麗戰爭」。

瑞士天才班西琪。（取自班西琪IG）

羅馬尼亞波格丹。（取自亞波格丹IG）

台北海碩盃邁入第11年，高顏質的實力派悍將對抗，仍是賽史另類賣點，目前在WTA性感榜排名最高者，正是暫居第23席、甫於泰國華欣女單封后的「辛吉絲接班人」班西琪，這位芳齡20的好手已獲外卡趕抵台灣；波格丹也在性感榜躋身34席，曾在2014年從會外殺進會內單打4強的她，暌違3年後再重返海碩盃，也準備驚豔四座。

至於莎芭蓮卡擁有182公分超模身材，人高手長的她，先前才勇闖天津女單決賽，更在聯邦盃決賽爆冷力挫美網新科冠軍史蒂芬絲（Sloane Stephens），這位極具潛力的未來之星，與輪廓深邃的波格丹、「土耳其美少女」索依露（Ipek Soylu）、俄國蒂雅琴柯（Vitalia Diatchenko）、匈牙利史托勒（Fanny Stollar）、英國布蘿迪（Naomi Broady）、荷蘭蘿絲（Arantxa Rus）等性感榜美女揮拍較勁，可望在台北掀起陣陣人氣高潮。

俄國蒂雅琴柯。（取自蒂雅琴柯IG）

匈牙利史托勒。（取自史托勒IG）