海碩盃》戰鬥民族的逆襲！海碩盃前任冠軍殺進女單會內

俄羅斯選手迪雅琴科與對手纏鬥到第三盤才拿下勝利。（記者陳志曲攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕總獎金12.5萬美元（約377萬台幣）的2017台北海碩網球公開賽，3年前單打封后的蒂雅琴科（Vitalia Diatchenko）回來了！這位傷癒復出的俄國女將乘勝追擊，歷經大起大落的亂流，終挾0：6、6：2、6：4逆轉勝塞爾維亞對手絲托珍諾維琪（Nina Stojanovic），2連勝躋身32強女單會內舞台，持續朝重返2014年榮耀邁進。

今年4月才動過膝蓋手術的蒂雅琴科，前站華欣躋身前8，從泰國陽光室外轉戰台北室內場地，仍不太適應彈跳和節奏，但這位海碩盃前任冠軍咬緊牙關苦撐，開賽意外連丟6局之後，次盤重整旗鼓展開瘋狂反撲，不但硬是扳回一城，決勝盤更壓制對手氣勢，有驚無險搶下會內門票。

「我熱機過慢，一開始失誤連連，有點荒腔走板。」第3度來台參賽的蒂雅琴科表示，此役雖然壓力沉重，這位「戰鬥民族」悍妞仍鼓勵自己不要放棄，想辦法把狀態打回來，「我儘量把球擊回場內，或用其他方式彌補，臨場不去想太多。」還好最終後來居上，讓她不必提前打包，能以戰養戰為東山再起而努力。

俄羅斯選手迪雅琴科。（記者陳志曲攝）

俄羅斯選手迪雅琴科（前）向主審抗議縣審判決。（記者陳志曲攝）